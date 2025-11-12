Скандал в Петербурге. Главу пресс-службы полиции заподозрили в продаже информации журналистам

В Санкт-Петербурге полицейские и следователи Следственного комитета взяли под стражу начальника пресс-службы местного главка МВД. По данным следствия , он получал деньги за передачу служебных материалов журналистам новостного сайта.

Следователи считают, что с 2022 года администратор сайта регулярно платил ему за ежедневные сводки происшествий и записи с городских камер наблюдения. За это время сотрудник полиции получил переводов на сумму не меньше 660 тысяч рублей.

Следственный комитет сообщил, что подозреваемому предъявили обвинение по статье о получении взятки (часть 5 статьи 290 УК России). Его задержали на двое суток, решается вопрос об аресте. Администратору сайта вменили дачу взятки (пункт «б» часть 4 статьи 291 УК России).

Сотрудники ФСБ и следователи провели обыски по адресам, связанным с фигурантами дела. Во время обысков изъяли технику и документы, в которых нашли служебные материалы МВД.

Следственный комитет не называл имени подозреваемого сотрудника полиции. Сейчас правоохранители продолжают проверку всех обстоятельств дела и возможных связей задержанных.

