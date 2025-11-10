Экс-замминистра образования и науки Дагестана обвинили в получении взяток

Бывшего заместителя министра образования и науки Дагестана обвинили в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан по обвинению в получении взяток», — заявили в ведомстве.

Бывшего заместителя министра обвинили по статье 290 УК России — «Получение взятки в особо крупном размере». Уголовное дело отправили прокурору.

Следователи выяснили, что в период с 2013 по 2023 годы обвиняемый постоянно получал незаконное вознаграждение от представителя коммерческой организации за пособничество в оформлении госконтрактов на проведение ремонтно-строительных работ в образовательных учреждениях, которые находились под контролем ведомства.

«За оказание содействия в заключении 15 государственных контрактов на общую сумму более 160 миллионов рублей обвиняемый получил взятку в размере 60 миллионов рублей», — отметили в СК.

Помимо этого, в 2012 году чиновник получил дополнительную взятку в 400 тысяч рублей. Ее передал представитель коммерческой структуры за содействие в заключении контракта на ремонт в одной из школ.

Ранее в Москве задержали директора департамента ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова. По данным журналистов, его подозревают в коррупции.