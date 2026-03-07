Бездомная собака укусила еще одного ребенка в Красноярске

Во дворе жилого дома на Свердловской улице в Красноярске бездомная собака снова напала на ребенка. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Ольга.

«Сегодня снова напала собака на ребенка возле дома Свердловская, 6И. После нападения она спокойно обежала дом и зашла в закрытый двор, полный детей», — сообщила Ольга.

Другая жительница Галина написала в домовом чате, что ребенка укусили у калитки со стороны первого подъезда дома.

«Со слов детей, собаки шли за мужчиной, который их покормил, во двор он их не пустил, но после нападения они дом обошли, пролезли под воротами и ждали его у подъезда. Занавес… Заявка была сделана, только будет ли толк. Поэтому будьте осторожны, теперь даже во дворе небезопасно», — отметила она.

Стая псов уже давно терроризирует этот район. Накануне Ольга рассказала, что собаки набросились на ее дочь. Власти не реагируют. Отлов приезжает, но животных «не видит в упор».