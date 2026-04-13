Скала обвалилась в Северной Осетии и перекрыла дорогу в Южную

Скальная порода обвалилась между двумя тоннелями в районе поселка Мизур в Северной Осетии и заблокировала Транскавказскую автомагистраль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Южная Осетия.

Спасатели и дорожные службы работают на месте аварии. Движение по трассе приостановлено с 13:00. Водителям рекомендовали не выезжать на дорогу до особого распоряжения.

Кроме того, до 14 апреля в Северной Осетии действует штормовое предупреждение, ожидаются сильные ливни, гроза, град и порывы ветра до 25 метров в секунду. Непогода сейчас и в Грузии, из-за чего на КПП «Верхний Ларс» скопились десятки автомобилей. Спасатели развернули на границе двух стран пункты обогрева, где можно выпить чаю и подзарядить гаджеты.