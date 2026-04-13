МЧС развернуло пункты обогрева в Северной Осетии

Спасатели МЧС России развернули пункты обогрева вблизи КПП «Верхний Ларс». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На пунктах пассажиры и водители ожидающих проезда автомобилей могут выпить чай, согреться и зарядить свои гаджеты.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Грузии с 10 апреля на участке трассы Владикавказ — Ларс действует ограничение на движение всех видов автотранспортных средств.

Также до 14 апреля в Северной Осетии действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни и дожди с мокрым снегом в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду, напомнили в МЧС.

Несколько дней назад десятки российских туристов застряли на границе с Грузией из-за снегопада. Пункты пропуска «Крестовый перевал» и «Верхний Ларс» полностью перекрывали для грузовых и легковых автомобилей.