СК завел дело после заражения нижегородцев ботулизмом

Фото: РИА «Новости»

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ПО этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По данным ведомства, причиной возбуждения дела стало отравление четырех нижегородцев, которые поступили в больницу с диагнозом «ботулизм».

Согласно предварительной версии, все пациенты заказали в службе доставки лобио «Локалкитчен». Продукт уже начали изымать со складов в регионе. Сейчас врачи делают все возможное для восстановления здоровья пострадавших.

По данным Минздрава, в больницы Нижнего Новгорода попали 12 человек с признаками ботулизма. Девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Также в Москве с признаками ботулизма за медпомощью обратились более 120 человек. Из них госпитализировали — 55.

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