СК завел дело после смертельного ДТП с автобусом в Соликамске

В Пермском крае возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Соликамске, в котором погибли два человека и пострадали пассажиры. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России .

По данным следствия, авария произошла 17 апреля на улице Мира. Водитель автомобиля Opel Corsa выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ в районе дома No 14.

В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Несколько пассажиров автобуса, включая несовершеннолетних, получили травмы.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

