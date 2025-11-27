Иномарка опрокинулась в кювет в результате ДТП на трассе Кунгур — Соликамск

На двенадцатом километре трассы Кунгур — Соликамск в Пермском крае случилось дорожно-транспортное происшествие. Утром 26 ноября автомобиль Renault опрокинулся в кювет, сообщило Ura.ru со ссылкой на Поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа.

«В 07:45–08:30 26 ноября 2025 года на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского округа поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС о ДТП на 12 км трассы Кунгур — Соликамск», — указано в сообщении.

Спасатели оперативно прибыли на место и стабилизировали автомобиль. К счастью, пострадавших в результате аварии нет.