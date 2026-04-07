СК завел дело после отравления сотрудников Красноярского музыкального театра

В Москве завели уголовное дело за оказание небезопасных услуг после массового отравления сотрудников Красноярского музыкального театра. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Следствие установило, что не позднее 6 апреля постояльцы расположенного на Большой Садовой улице отеля вскоре после приема пищи там же, в гостинице, обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

Госпитализация потребовалась 28 пострадавшим.

Правоохранители совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и изъяли необходимую документацию. Дальше будут назначены судебные экспертизы.

Ранее стало известно, что потерпевшими оказались сотрудники Красноярского музыкального театра. После случившегося показ спектакля «Бой с тенью» на сцене Театра имени Моссовета отменили.