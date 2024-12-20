СК завел дело о хулиганстве после драки мигрантов со школьниками в Новой Москве

Около 40 школьников-мигрантов избили трех подростков в Новой Москве. Двое пострадавших находятся в больнице, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
В ведомстве уточнили, что ранее в СМИ появилась информация о массовой драке. В одной из столичных школ толпа мигрантов из 40 человек избила трех учеников. Двух пострадавших госпитализировали.
По данным СК, это уже не первый подобный случай в этой школе. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.
Директор учебного заведения Александр Ездов рассказал 360.ru, что конфликт между учениками произошел на перемене. Сейчас решается вопрос о постановке нападавших на внутришкольный учет. Также в школу вызывали родителей зачинщиков потасовки.
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