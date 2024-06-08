СК запросил арест мастера транспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове

Следствие попросит суд арестовать мастера Кемеровской электротранспортной компании Тимура Хакимова, которого задержали в рамках расследования дела об аварии двух трамваев в Кемерове. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Утром в субботу в Центральном районном суде Кемерова проходит заседание об избрании меры пресечения фигуранту.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу гарантирует обеспечение задач уголовного судопроизводства наибольшей степени», — заявил на суде представитель следствия.

Представители следствия подчеркнули, что не считают возможным избрание более мягкой меры пресечения. Они запросили арест Хакимова до 6 августа.

Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове два трамвая попали в аварию, в результате которой пострадали 140 человек. Среди них — десять детей, один скончался.

В рамках дела проходят мастер и директор «Кемеровской электротранспортной компании», их задержали.