СК проведет проверку после жалобы на раздевание выпускников перед ЕГЭ в Воронеже

Прокуратура и СК проверят данные о раздевании воронежских выпускников перед ЕГЭ

Следователи проверят информацию о том, что в воронежской школе № 62 выпускников заставляли раздеваться для проверки перед входом на ЕГЭ. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе следственного управления СК по региону.

«По данному факту следователи регионального управления СК проводят процессуальную проверку. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили 360.ru в ведомстве.

Прокуратура Воронежской области также рассмотрит публикации СМИ о возможных нарушениях в школе. По данным пресс-службы надзорного органа, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Школьницы пожаловались журналистам на то, что перед входом на ЕГЭ их заставляли задирать футболку, вынимать пирсинг и даже снимать нижнее белье, чтобы рамки металлоискателей перестали «пищать». В Министерстве образования региона заверили, что служебная проверка выявила отсутствие нарушений этических норм при допуске на экзамен.