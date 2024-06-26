СК выяснит обстоятельства нападения на бригаду скорой помощи под Томском

Следственный комитет проверит информацию о нападении на сотрудников скорой помощи, которые прибыли на вызов в поселок Степановка Верхнекетского района Томской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

В Сети появилась запись о том, что распивающие алкоголь двое мужчин и женщина напали на фельдшера и водителя «скорой». По данным СК, это произошло в ночь с 15 на 16 июня.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указали в пресс-службе.

Ранее массовая драка произошла на Артиллерийской улице в Саратове. На рынке у овощной лавки повздорили несколько мужчин, завязалась потасовка. Находящиеся рядом женщины попытались разнять дерущихся, и их тоже затянуло в конфликт. Один из мужчин вооружился топором, но не стал его использовать.

На место прибыла полиция, сотрудники МВД задержали одного из участников конфликта. Ведомство начало проводить проверку по факту массовой драки.