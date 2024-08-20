Автомобильный мост частично обрушился в Приморье из-за мощного ливня
Из-за сильных дождей в Приморье частично обрушился автомобильный мост. Об этом сообщила администрация Чугуевского муниципального округа в Telegram-канале.
Речь идет о переправе через реку Соколовка на трассе Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка.
«В настоящее время движение по данному мосту закрыто», — предупредили в администрации.
Там также добавили, что автомобилисты могут проехать по альтернативной дороге Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.
Сильные дожди обрушились на Приморье 19 августа. За несколько часов ливни затопили улицы Владивостока. Некоторые автомобили оказались по крышу в воде. В ряде районов со склонов сошел грунт, образовались заторы в 10 баллов. Жители 163 домов во Владивостоке из-за непогоды остались без света.
В конце июля несколько сел Приморья оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за разбушевавшейся стихии, сообщали «Известия».