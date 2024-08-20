Автомобильный мост частично обрушился в Приморье из-за мощного ливня

Из-за сильных дождей в Приморье частично обрушился автомобильный мост. Об этом сообщила администрация Чугуевского муниципального округа в Telegram-канале.

Речь идет о переправе через реку Соколовка на трассе Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка.

«В настоящее время движение по данному мосту закрыто», — предупредили в администрации.

Там также добавили, что автомобилисты могут проехать по альтернативной дороге Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.

Сильные дожди обрушились на Приморье 19 августа. За несколько часов ливни затопили улицы Владивостока. Некоторые автомобили оказались по крышу в воде. В ряде районов со склонов сошел грунт, образовались заторы в 10 баллов. Жители 163 домов во Владивостоке из-за непогоды остались без света.

В конце июля несколько сел Приморья оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за разбушевавшейся стихии, сообщали «Известия».

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