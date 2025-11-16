СК возбудил уголовное дело после смертельного пожара в Видном

По факту пожара в кафе в Видном, где погибли два человека, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Установление всех обстоятельств пожара взяла на контроль видновская городская прокуратура.

Пожар вспыхнул в кафе на улице Вокзальной.

«После тушения возгорания обнаружены тела двух человек, еще двое госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения», — уточнили в ведомстве.

Предположительно, причиной пожара мог стать электрообогреватель. Окончательные выводы сделают по результатам детального осмотра места ЧП и проведения пожарно-технического исследования.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы примерно в 22:00. В подмосковном МЧС рассказали, что тела мужчины и женщины нашли ночью, примерно в 01:54. Следователи изъяли токопроводник и назначили экспертизы.