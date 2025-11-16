Два человека погибли при пожаре в строящемся кафе в Видном

Спасатели обнаружили тела двух человек во время тушения пожара в кафе в Видном. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

ЧП произошло ночью в районе Расторуево — в заведении на Вокзальной улице.

«Обнаружены двое погибших в 1:54 при ликвидации последствий пожара», — уточнили в ведомстве.

Информацию о пожаре подтвердил подмосковный Следственный комитет. По его данным, тела мужчины и женщины нашли после ликвидации пожара в здании пристройки.

«Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки», — подчеркнули в ведомстве.

Следователи осмотрели место ЧП, изъяли токопроводник и назначили экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.

