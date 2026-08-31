СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на руднике в Хабаровском крае

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на руднике в районе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Горная порода обрушилась в шахте месторождения Албазино на горизонте 175 метров в ночь на 31 августа. Правоохранители возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности, следствием которых стала смерть человека по части второй статьи 217 УК России.

Также из-за обрушения получили травмы еще двое рабочих. Горноспасатели МЧС и сотрудники предприятия подняли их на поверхность и оказали помощь. Одного из пострадавших доставили в больницу в Комсомольске-на-Амуре.

В поисково-спасательных работах приняли участие 23 человека и шесть единиц техники.