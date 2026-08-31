Один человек погиб и двое пострадали при обвале рудника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае обрушилась горная порода на руднике в районе имени Полины Осипенко, один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве пояснили, что на руднике горная порода обрушилась на горизонте 175 метров. Горноспасатели МЧС и сотрудники предприятия оперативно организовали работы по поиску и спасению пострадавших.

«Из троих пострадавших два человека доставлены в медпункт предприятия. Им оказана первая медицинская помощь, один из них транспортирован в лечебное учреждение в город Комсомольск-на-Амуре», — уточнили в ведомстве.

Тело третьего работника находится под завалами. Ведутся работы по извлечению погибшего. В поисково-спасательных работах участвуют 23 человека и шесть единиц техники.

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