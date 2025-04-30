СК возбудил дело после выброса глины на шахте «Шерегешская» в Кузбассе

На шахте «Шерегешская» в Таштагольском муниципальном районе в Кузбассе случился внезапный выброс воды с глиной, из-за чего порода начала обваливаться. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

«На шахте „Шерегешская“ <… > при подготовке к проведению работ по добыче руды произошел самопроизвольный выброс воды с глиной в забой. По предварительной информации, в выработке может находиться один человек», — заявили в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП. Расследование уголовного дела контролирует руководство следственного управления.

Ранее обвал породы случился в шахте в Ростовской области. Во время происшествия там находились около 75 работников. Двое из них остались под завалами. Спасатели сразу начали операцию по их вызволению. Связи с шахтерами не было, но специалисты знали, что к ним в забой поступает воздух. В итоге шахтеров вытащили.