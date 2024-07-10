СК возбудил дело после смертельной авиакатастрофы в Татарстане

Фото: Телеканал «360»

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета Cessna-172. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве рассказали, что уголовное дело возбудили по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В данный момент следователи и криминалисты проводят комплекс первоначальных следственных действий, допрашивают свидетелей и готовятся к назначению экспертиз.

Сегодня утром три человека погибли при крушении легкомоторного самолета. Одному пассажиру удалось выжить.

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