СК возбудил дело после смертельной авиакатастрофы в Татарстане
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета Cessna-172. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В ведомстве рассказали, что уголовное дело возбудили по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
«В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
В данный момент следователи и криминалисты проводят комплекс первоначальных следственных действий, допрашивают свидетелей и готовятся к назначению экспертиз.
Сегодня утром три человека погибли при крушении легкомоторного самолета. Одному пассажиру удалось выжить.