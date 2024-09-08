СК возбудил дело после отравлений на избирательных участках в Петербурге

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после отравления граждан едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ГСУ СК России по Петербургу в Telegram-канале .

«По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города», — заявили в пресс-службе.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, проводят обыски и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Роспотребнадзор проверил компанию «Шаурма» в Москве после отравления там 29 человек. Как выяснили сотрудники федеральной службы, люди отравились продуктами из-за нарушений, которые допустили сотрудники предприятия.