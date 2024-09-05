Роспотребнадзор проверил компанию «Шаурма» после отравления 29 человек в Москве

В середине лета в Москве 29 человек отравились шаурмой. Сотрудники Роспотребнадзора завершили расследование ЧП, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что массовое отравление произошло с 15 по 26 июля в предприятии общепита «Шаурма», которое находится на Дмитровском шоссе.

Специалисты Роспотребнадзора после проверки установили, что люди отравились продуктами из-за нарушений, которые допустили ответственные лица в работе предприятия.

Ведомство призвало всех пострадавших обратиться в Роспотребнадзор, чтобы подготовить и подать в суд коллективный иск о возмещении вреда здоровью и морального вреда на безвозмездной основе.

После массового отравления владельца «Шаурмы» суд отправил под домашний арест. Подозреваемый не признал свою вину.