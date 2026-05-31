СК возбудил дело по факту взрыва газа в Ингушетии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Взрыв прогремел в селе Троицкое в Сунженском районе, пострадали пять человек, в том числе трое детей. СК возбудил дело по статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ЧП произошло утром 31 мая в частном домовладении на улице Осмиева. В результате пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести, их доставили в местную больницу.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, на место выехал руководитель СУ СК по Республике Ингушетия Ахмед Асхабов. Он поставил ход и результаты расследования на контроль.

По факту ЧП начала проводить проверку региональная прокуратура. При наличии оснований она примет меры прокурорского реагирования.