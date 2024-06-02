Пожар вспыхнул на Ухтинском НПЗ в Коми

МЧС: на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Коми.

Пламя охватило резервуарный парк предприятия РВС-10000, который находится в четырех километрах от города. На место прибыли 74 спасателя МЧС и 22 единицы спецтехники.

По данным издания «Комиинформ», два человека погибли. Эту информацию официально не подтвердили.

Утром 2 июня стало известно о природном пожаре в Ростовской области. Огонь охватил 117 гектаров. Угрозы распространения пламени на населенные пункты нет. В тушении пожара задействовали 277 специалистов.

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