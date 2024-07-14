Мигрантов задержали после конфликта со стрельбой в Петербурге

МВД: в Петербурге задержали трех мигрантов после конфликта со стрельбой

Фото: РИА «Новости»

Полицейские Санкт-Петербурга задержали трех мигрантов после стрельбы в Приморском районе города. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

«В полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте», — отметили в министерстве.

По данным следствия, ЧП произошло на Комендантском проспекте, дом 71.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что с начала 2024 года из России выслали свыше 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного порядка. По ее словам, въезд в страну зарыли 120 тысячам лиц.

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