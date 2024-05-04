СК проверит видео, на котором воспитательница бьет ребенка в Севастополе | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 14:36 СК проверит видео, на котором воспитательница бьет ребенка в Севастополе Следователи СК проверят данные о применении насилия к ребенку в Севастополе РИА «Новости»

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Правоохранители приступили к проверке информации о применении насилия в севастопольском детском саду. Поводом для этого послужил видеоролик из соцсетей, на котором воспитательница ударила ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма и Севастополя.

В ведомстве уточнили, что сотрудники СК, проверяя материалы в СМИ и соцсетях, наткнулись на пост с роликом. На кадрах сотрудница детского сада в Ленинском районе на детской площадке применила насилие к дошкольнику.

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В главке регионального СК сразу же поручили провести процессуальную проверку, установить все обстоятельства инцидента, а также оценить действиям воспитателя и руководства детсада.

Центральный аппарат СКР также запросил доклад о ходе и результатах проверки.

Ранее в Щелкове воспитательница несколько раз ударила ребенка. Против нее возбудили уголовное дело и отстранили от работы.