СК проверит певца Итляшева после жалоб девочек-подростков на домогательства

Жалобами девочек-подростков на популярного певца из Северной Осетии Ислама Итляшева заинтересовался председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин. Он поручил главе регионального главка ведомства Валерия Устова проверить жалобы на артиста, появившиеся в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Telegram-канала Mash Gor, две девушки рассказали, что певец осыпал их комплиментами и позвал к себе в гостиницу в день концерта, пообещав подарить билеты, но вместо этого начал приставать, обещая за секс подарки или деньги.

Получив отказ, музыкант начал им угрожать, но девушки сумели скрыться. Пострадавшим было по 16 лет.

Следственные органы проведут проверку по этим постам. Сам Итляшев никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее бывший иерей Даниил Сидоров, которого обвинили в домогательствах, отправился служить в зону специальной военной операции.