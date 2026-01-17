СК показал последствия взрыва в ставропольском придорожном кафе

Взрыв газового баллона сильно повредил придорожное кафе в Ставропольском крае. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба регионального СК.

В кафе на 232-м километре трассы «Кавказ» взорвался газовый баллон и спровоцировал пожар в помещении. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебная экспертиза», — заявил руководитель Кочубеевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Ставропольскому краю Евгений Головлев.

После взрыва газа возбудили уголовное дело. Производство начали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.