СК показал на видео одного из домогавшихся к девушкам в Москве

Правоохранители задержали еще одного участника курсов блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова). В отношении него завели уголовное дело, видео с подозреваемым опубликовал официальный Telegram-канал Следственного комитета.

Задержали мужчину в Тульской области. Власти провели в его квартире обыск. Среди прочего здесь обнаружили сертификат о прохождении курсов Алекса Лесли.

После этого подозреваемого переправили в российскую столицу на допрос. Ему вменяют первую часть 132-й статьи Уголовного кодекса России «Насильственные действия сексуального характера». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело и в отношении самого Алекса Лесли. Его подозревают в склонении к изнасилованию.

Власти заинтересовались блогером после того, как несколько москвичек пожаловались на домогательства мужчин в центре столицы. Выяснилось, что приставали к ним участники тренинга Алекса Лесли.