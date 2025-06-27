СК показал на видео одного из домогавшихся к девушкам в Москве

Правоохранители задержали еще одного участника курсов блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова). В отношении него завели уголовное дело, видео с подозреваемым опубликовал официальный Telegram-канал Следственного комитета.
Задержали мужчину в Тульской области. Власти провели в его квартире обыск. Среди прочего здесь обнаружили сертификат о прохождении курсов Алекса Лесли.
После этого подозреваемого переправили в российскую столицу на допрос. Ему вменяют первую часть 132-й статьи Уголовного кодекса России «Насильственные действия сексуального характера». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело и в отношении самого Алекса Лесли. Его подозревают в склонении к изнасилованию.
Власти заинтересовались блогером после того, как несколько москвичек пожаловались на домогательства мужчин в центре столицы. Выяснилось, что приставали к ним участники тренинга Алекса Лесли.
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