СК показал кадры с места обрушения насосной станции в Волгограде

Сотрудники Следственного комитета обнародовали кадры с места обрушения насосной станции в Волгограде. Видео появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

На месте ЧП продолжают работать следователи и криминалисты. Специалисты проводят осмотр территории, чтобы зафиксировать степень повреждения здания.

Предварительной причиной случившегося контролирующие органы называют нарушение правил безопасности при осуществлении технических работ.

«Продолжается осмотр места происшествия на территории канализационно-насосной станции, где произошел хлопок с последующим обрушением части кровли здания», — подчеркнули в СК.

Первоначальную версию о возможном взрыве на территории насосной станции в пресс-службе компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» опровергли.

Ранее очевидцы рассказали 360.ru о последствиях обрушения насосной станции.

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