СК подтвердил гибель всех находившихся на борту Ан-24 в Амурской области

Следственный комитет России подтвердил гибель всех пассажиров и членов экипажа при крушении самолета Ан-24 в районе города Тында (Амурская область). Об этом сообщил официальный Telegram-канал ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности). Для расследования направлены криминалисты и эксперты, которые зафиксируют все улики на месте происшествия.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Александрову представить доклад о ходе следствия.

Губернатор Василий Орлов объявил в регионе трехдневный траур — 25, 26 и 27 июля. По словам Орлова, трагедия унесла жизни 48 человек. Он выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что вся область скорбит вместе с ними.

Среди погибших в катастрофе — пятеро сотрудников РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе компании.