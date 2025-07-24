Пятеро сотрудников РЖД погибли в катастрофе Ан-24 под Тындой

Среди погибших в катастрофе Ан-24 под Тындой — пятеро сотрудников РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Двое из них — инженер компании «РЖДстрой» Дмитрий Лапшов и заместитель начальника Дальневосточной дирекции тяги Николай Сун-Цо-Жен — направлялись в командировку, а трое — инженер Сергей Шиян и супруги Найденовы, оба работники «РЖД-Медицины» — были в отпуске.

В компании выразили соболезнования их родным и близким и пообещали оказать всю необходимую помощь.

Самолет, летевший из Хабаровска, пропал с радаров при заходе на посадку в аэропорту Тынды. Позже на склоне горы нашли его обломки. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.