СК отказался заводить новое дело по отравившейся красноярской семье
СК не рассматривает вопрос о новом деле по отравлению семьи в Красноярском крае
Следователи в Красноярском крае не станут заводить еще одно уголовное дело в рамках расследования отравления семьи, в котором пострадали двое взрослых и погибли четверо детей. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном главке СК России.
Таким образом в ведомстве ответили на публикации в СМИ о том, что якобы решается вопрос о новом уголовном деле в отношении выжившего отца семейства.
«Все процессуальные решения будут приниматься после получения окончательных выводов экспертов и всех экспертиз», — сказали в пресс-службе.
Утром 21 сентября у семьи из шести человек появились признаки отравления, они обратились к врачам с жалобами на рвоту и тошноту. В результате в течение двух дней умерли четыре ребенка, оба родителя выжили.
Ранее СК сообщил, что отец отравившихся в Красноярском крае детей не проветрил дом после дихлофоса.