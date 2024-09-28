СК отказался заводить новое дело по отравившейся красноярской семье

СК не рассматривает вопрос о новом деле по отравлению семьи в Красноярском крае

Следователи в Красноярском крае не станут заводить еще одно уголовное дело в рамках расследования отравления семьи, в котором пострадали двое взрослых и погибли четверо детей. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном главке СК России.

Таким образом в ведомстве ответили на публикации в СМИ о том, что якобы решается вопрос о новом уголовном деле в отношении выжившего отца семейства.

«Все процессуальные решения будут приниматься после получения окончательных выводов экспертов и всех экспертиз», — сказали в пресс-службе.

Утром 21 сентября у семьи из шести человек появились признаки отравления, они обратились к врачам с жалобами на рвоту и тошноту. В результате в течение двух дней умерли четыре ребенка, оба родителя выжили.

Ранее СК сообщил, что отец отравившихся в Красноярском крае детей не проветрил дом после дихлофоса.