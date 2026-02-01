СК опубликовал видео с места пожара в частной сауне в Прокопьевске

Пресс-служба Следственного комитета России по Кемеровской области опубликовала видео с места пожара в частной сауне в городе Прокопьевске, где погибли пятеро подростков. Запись разместили в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видно, как сотрудники служб осматривали обгоревшее здание и прилегающую к нему территорию.

В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что огонь в сауне ликвидировали. На месте работали 41 специалист и 13 единиц техники.

В СК рассказали, что в момент возгорания в здании находилась компания молодых людей. Погибли пять человек, еще одна девушка смогла выбраться. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По делу работают следователи и криминалисты.

Ранее правоохранители сообщили, что компания собиралась, чтобы отметить дни рождения друзей, которым на этой неделе исполнилось 16 и 17 лет. Большинство погибших учились на первом курсе физкультурного техникума, одной девушке удалось выбежать из горящего здания банного комплекса.