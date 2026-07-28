СК опубликовал кадры с места гибели тренера БК «Динамо» Сандлера

Следственный комитет Приморья опубликовал кадры с места гибели главного тренера баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера. Фотографии разместили в канале управления СК в «Максе» .

Вечером 27 июля в Амурском заливе у яхт-клуба «7 футов», по данным ведомства, 44-летний мужчина катался на гидроцикле, не справился с управлением и врезался в каменистый берег. От удара транспортное средство опрокинулось на грунтовую дорогу. Сандлер получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда скорой.

СК начал доследственную проверку. На опубликованных кадрах видны акватория залива, грунтовая дорога, а вдали — гидроцикл.

Сандлер возглавлял приморское «Динамо», до этого работал со «Спартаком-Приморье» и клубом на Сахалине. Незадолго до гибели ему доверили руководить командой в Единой лиге ВТБ.

В начале июля на Волге столкнулись гидроцикл и катамаран. В результате один человек пострадал.