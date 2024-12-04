Сигнал о разгерметизации сработал на борту самолета Иркутск — Пекин. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

По данным следователей, происшествие случилось 2 декабря. В самолете сработала сигнализация разгерметизации салона. После этого командир воздушного судна принял решение о снижении. В итоге работу системы восстановили.

По факту случившегося начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее происшествие с самолетом случилось в Анталье. Прилетевшее из Сочи судно загорелось после жесткой посадки. Как сообщила пресс-служба авиакомпании «Азимут», причиной ЧП стал «непрогнозируемый сдвиг ветра».