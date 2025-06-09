СК начал проверку после пожара на яхте под Геленджиком

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку после травмирования мужчины во время пожара на яхте в районе Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что днем 7 июня у причала на пляже в городе Геленджике, во время производства заправки маломерного судна случилось кратковременное воспламенение паровоздушной бензиновой смеси.

В результате инцидента, находящийся на судне мужчина 1995 года рождения получил повреждения в виде термического ожога, его доставили в больницу.

Следователь организовал комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, заявили в пресс-службе.

Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации яхты «Баунти» в Геленджике в районе пляжа «Сады морей» по информации о ее возгорании.