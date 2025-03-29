СК начал проверку аварийной посадки самолета в аэропорту Саратова
В Саратове аварийно сел пассажирский самолет, пострадавших нет
Самолет с пассажирами на борту из-за неисправности аварийно сел в аэропорту Гагарин в Саратове. Об этом в Telegram-канале сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Заметив неисправность, командир воздушного судна запросил аварийную посадку. Оно успешно приземлилось, пострадавших нет, повреждений не обнаружили.
Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России начал доследственную проверку по факту аварийной посадки воздушного судна.
Следователи проводят осмотр места происшествия, выполняют комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее самолет American Airlines с пассажирами из-за проблем с двигателем загорелся в аэропорту Денвера, незначительные травмы получили 12 человек, их госпитализировали.