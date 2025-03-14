Самолет American Airlines с пассажирами загорелся в аэропорту Денвера

В международном аэропорту Денвера в США по неизвестной причине загорелся самолет авиакомпании American Airlines. Пассажирам пришлось эвакуироваться по крылу воздушного судна, сообщил Daily Mail .

Возгорание началось, когда самолет стоял у выхода C38. Над взлетно-посадочной полосой поднялся густой дым. Местные службы оперативно возвели аварийные трапы, пассажирам пришлось выбираться из салона по крылу самолета — настолько быстро распространился огонь.

Причина ЧП неизвестна. Воздушное судно получило сильные повреждения, обшивка на правой стороне над крылом обуглилась дочерна. Пресс-служба международного аэропорта Денвера объявила о ликвидации пожара и отсутствии пострадавших.

Незадолго до этого в Пенсильвании самолет с пятью пассажирами рухнул на автомобильную парковку возле дома престарелых. Пострадали несколько человек.