СК и МВД назвали имена сотрудниц, погибших при крушении вертолета в Приамурье

При крушении вертолета в Амурской области 19 февраля погибли следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела регионального СК капитан юстиции Маргарита Гаврилова и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МВД «Октябрьский» старший лейтенант полиции Валерия Дмитриева. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

Сотрудницы возвращались с расследования гибели человека на лесозаготовке возле села Амаранка. На обратном пути вертолет разбился. Обе женщины и их пилот погибли. Причина авиакатастрофы пока неизвестна.

Гаврилова родилась и всю жизнь прослужила в Амурской области, в Следственном комитете работала с прошлого года, до этого служила в полиции. У нее остались двое детей.

Дмитриева родилась в Новосибирской области, но жила в Приамурье и с 27 лет служила в полиции. У нее остались супруг и сын.

Обломки вертолета и тела погибших удалось найти на третий день после катастрофы. Следователи выяснили, что у пилота не было прав на управление и он не уведомлял службу аэронавигации о планирующемся рейсе.