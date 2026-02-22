СК закончил изучать место крушения вертолета в Амурской области

Первоначальные следственные действия на месте падения вертолета Robinson R44 в Ромненском районе Амурской области завершились. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Частный вертолет рухнул в лесу 19 февраля в районе поселка Амаранка, погибли три человека. Следствие выяснило, что у владельца Robinson R44 не было прав на управление воздушным транспортом, он также не регистрировал его в установленном законом порядке.

Полет проводился без уведомления службы аэронавигации. На месте крушения следователи нашли важные вещи, в том числе принадлежавший пилоту телефон.

После авиакатастрофы в Ромненском округе Амурской области объявили трехдневный траур. Среди погибших — сотрудницы правоохранительных органов, которые занимались расследованием смерти рабочего на лесозаготовке.