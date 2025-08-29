В Дагестане на АЗС прогремел мощный взрыв

Возле села Сулевкент в Дагестане на автозаправке прогремел взрыв и начался пожар на площади около 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Предположительно, во время перекачки разгерметизировался газовоз. Жертв и пострадавших нет. Сейчас возгорание удалось локализовать.

Республиканская прокуратура организовала проверку. Сотрудникам предстоит выяснить, как соблюдались требования пожарной и промышленной безопасности.

Свою проверку проводит и Следственный комитет. Следователи выехали на место происшествия.

Руководитель республиканского Центра управления регионом Исрафил Исрафилов сообщил, что сотрудники и посетители АЗС успели эвакуироваться до взрыва, информация о четырех пострадавших не подтверждается.