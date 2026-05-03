Система ПВО за четыре часа сбила 52 украинских беспилотника

С 8:00 до 12:00 по московскому времени 3 мая российские системы ПВО уничтожили 52 украинских дрона над территорией страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Третьего мая текущего года в период с 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в оборонном ведомстве.

Дроны сбили в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и московского региона.

По последним данным, число уничтоженных на подлете к Москве беспилотников выросло до пяти. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Аэропорт Внуково приостановил прием и отправку рейсов.