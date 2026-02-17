Силы ПВО защитили Сочи от дронов: атаку ВСУ отбивали почти 10 часов

Прошунин: три волны атаки дронов на Сочи отражали почти 10 часов

Три волны атаки украинских дронов на Сочи отбили сегодня ночью дежурные средства ПВО. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин.

«Три волны дежурные средства ПВО отражали практически 10 часов. Зафиксированы падения обломков в нескольких районах, пострадавших нет», — подчеркнул он.

Разрушений инфраструктуры, по его словам, также удалось избежать. Все сообщения горожан после налета сейчас проверяется и отрабатывается.

«Спасибо нашим военным за профессионализм, а вам, уважаемые сочинцы и гости курорта за понимание и ответственную позицию», — добавил мэр Сочи.

Ранее в оперштабе Краснодарского края заявили о крупном пожаре на Ильинском НПЗ. По последним данным, площадь возгорания составляет 700 квадратных метров.