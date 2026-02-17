Ильинский НПЗ загорелся после налета дронов: на место привлекли пожарный поезд

Оперштаб Кубани: пожарный поезд привлекли для тушения на Ильинском НПЗ

На Кубани продолжают устранять последствия массированного налета беспилотников. По данным оперштаба региона , на Ильинском НПЗ из-за атаки дронов вспыхнул пожар.

В результате никто не пострадал. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляет около 700 квадратных метров.

На месте сейчас работают 72 человека и 21 единица техники, в том числе специалисты МЧС. Также для тушения привлекли пожарный поезд.

Кроме того, обломки БПЛА обнаружили неподалеку от академии футбольного клуба «Краснодар».

«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Выставлено оцепление, на месте работают оперативные и специальные службы», — подчеркнули в оперштабе.