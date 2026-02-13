Силы ПВО сбили беспилотники в шести районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в шести районах Ростовской области. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Ночью и утром уничтожены БПЛА в шести районах — Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском», — написал он.

Губернатор отметил, что данные о пострадавших и нарушениях на земле не поступали. В регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что обломки украинского беспилотника упали рядом с жилым домом в Волгограде. По данным журналистов, после ЧП в здании разбились окна, загорелись несколько автомобилей.

До этого Минобороны сообщило об уничтожении одного БПЛА над Волгоградской областью в период с 20:00 до 23:00. Всего за это время ликвидировали 66 беспилотников над Россий. Больше всего над Ростовской и Курской областями.