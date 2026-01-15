Силы ПВО сбили беспилотники в пяти районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили ночью беспилотники в Каменске, Таганроге, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Никто из людей не пострадал. Данных о разрушениях на земле не поступало. Информация уточняется», — написал он.

Накануне после ночных ударов БПЛА в Ростовской области объявили частичный режим ЧС на территории юго-восточной промышленной зоны села Чалтырь. Также режим ввели в пострадавших садовых участках СНТ «Факел СКВО» и в хуторе Ленинаван.

Глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян заявил, что территорию оцепили полицейские. Всем пострадавшим помогли врачи.

Как отмечал Юрий Слюсарь, ранения получили четыре человека, среди них один ребенок. Врачи оценили состояния пациентов как тяжелое.