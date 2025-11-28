Силы ПВО отразили массовую атаку дронов в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны в Ростовской области отразили беспилотную атаку в Шолоховском, Чертковском, Октябрьском сельском, Миллеровском, Дубовском районах, а также в Шахтах и Таганроге. Об этом заявил в Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

«В Шахтах из-за падения БПЛА повреждены несколько автомашин, а также техэтаж, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома», — написал он.

Он отметил, что из квартир поврежденного дома эвакуировали всех жильцов. Людей пустили домой, когда саперы проверили все помещения.

Также в Таганроге осколки дрона повредили веранду и стекла в двух частных домовладениях.

День траура объявили 26 ноября в Таганроге — при атаке БПЛА погибли три человека. Мэр города Светлана Камбулова заявила, что в городе приспустили флаги, а местным учреждениям рекомендовали не проводить развлекательные мероприятия.