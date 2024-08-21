Летевший на Москву беспилотник уничтожили в небе над Подольском

Собянин: силы ПВО ликвидировали в Подольске летевший на столицу дрон

Фото: РИА «Новости»

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника над территорией Подольска в Московской области. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

По словам градоначальника, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Этой же ночью стало известно, что семь беспилотников сбили в небе над Брянской областью. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

«Задача превратилась в общую веру». Ветеран СВО — о службе с бойцами других религий

От следователя до инцела. Кто такой Алексей Поднебесный и в чем его заподозрили

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте