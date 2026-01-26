Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском в Ростовской области

Вчера вечером и этой ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском в Ростовской области. Об этом заявил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — отметил он.

По словам губернатора, беспилотная опасность в регионе сохраняется. Он призвал местных жителей быть осторожнее.

Этой ночью силы ПВО атаковали Краснодарский край. В Оперштабе сообщили, что обломки БПЛА обнаружили на территории семи честных домов. На места происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Также фрагменты беспилотников упали около двух предприятий Славянска-на-Кубани. Один человек получил ранение, его госпитализировали. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. На предприятиях начались пожары, спасатели приступили к тушению.